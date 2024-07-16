Набули чинності нові обмеження на продаж сигарет: що заборонено і які штрафи

Від 11 липня 2024 року в Україні набули чинності окремі положення антитютюнового закону №1978-XI, який встановлює обмеження щодо продажу деяких сигарет і тютюнових виробів. Порушників, які продають заборонені вироби, каратимуть великими штрафами.

Про це розповів адвокат Ігор Мунтяну у коментарі для "РБК-Україна".

Законом встановлені обмеження щодо продажу ароматизованих тютюнових виробів, зокрема:

сигарет;

тютюну для самокруток;

електронних сигарет;

рідин до електронних сигарет.

Також змінилися вимоги щодо маркування упаковок дозволених до продажу тютюнових виробів.

"Від 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння", – пояснив Ігор Мунтяну.

Юрист додав, що ухвалення цього закону відбулося в межах євроінтеграційних положень для захисту здоров'я населення від шкоди тютюну та нікотину. Відповідна Директива №2014/40/ЄС вже діє й на території Євросоюзу і зобов'язує всі країни-члени від жовтня минулого року заборонити продаж ароматизованих тютюнових виробів.

Які тютюнові вироби заборонені для продажу

Відтепер в Україні заборонено продаж тютюнових виробів, які:

мають викиди, що перевищують встановлені норми (нікотину - 1 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю - 10 мг в одній сигареті);

містять кофеїн, таурин чи інші стимулятори, які асоціюються з енергійністю та життєвою силою;

містять добавки, що роблять викиди кольоровими;

містять смако-ароматичні добавки;

мають фільтр, папір або капсулу з вмістом тютюну або нікотину.

Також заборонено продаж тютюну для перорального вживання.

Як каратимуть порушників закону

Експерт пояснив, що Держпродспоживслужба буде штрафувати продавців тютюнових виробів, які порушать норми закону. При цьому за перше порушення передбачений штраф у розмірі 20 000 гривень, а за повторне порушення покарання буде більшим – 50 000 гривень.

Адвокат також додав, що на період дії воєнного стану в Україні тимчасово дозволені імпорт та реалізація тютюнових виробів, зокрема сигарет з фільтром та електронних сигарет, з маркуванням відповідно до вимог країни-виробника члена Євросоюзу.

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