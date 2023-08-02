Новий закон: яка відповідальніст передбачена для автоінструкторів та екзаменаторів

29 липня набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами". Йдеться про запровадження адміністративної відповідальності за певні порушення.

Про це розповіли в МВС України.

Відповідальність для інструкторів, екзаменаторів та контролюючих органів

Порушення посадовими особами навчальних закладів тягне за собою накладання штрафу від 8500 до 13600 грн.

Що є порушенням з боку навчальних закладів

здійснення підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів особою, яка не має чинного документа спеціаліста з підготовки водіїв транспортних засобів;

допуск осіб, які не склали теоретичний іспит, до практичної підготовки водіїв;

проведення практичної підготовки водіїв з використанням транспортних засобів, обладнаних з порушенням вимог правил дорожнього руху, або особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами.

Що є порушенням з боку сервісних центрів МВС

порушення посадовими особами сервісних центрів МВС порядку проведення державної акредитації автошкіл та порушення встановленого порядку атестації їх спеціалістів – штраф від 8500 грн до 17000 грн;

порушення працівниками територіальних сервісних центрів МВС встановленого порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами або видачі посвідчення водіїв – штраф від 17000 грн до 34000 грн.

Якщо ці порушення будуть вчинені особою повторно протягом року, штраф зростає – від 34000 грн до 51000 грн. Крім того, передбачається позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Нагадаємо, ВР дозволила майбутнім водіям вчити теорію самостійно, не відвідуючи автошколу. Практичних занять нововведення не стосується.

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