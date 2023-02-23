Нацбанк випускає пам'ятну банкноту до річниці повномасштабної війни: який вона має вигляд

Голова Національного банку Андрій Пишний 23 лютого 2023 року презентував нову пам’ятну банкноту “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!”, присвячену боротьбі України проти російських загарбників та увічненню сили духу українського народу, його стійкості, незламності та героїзму.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення... Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах... Ми назвали цю банкноту – “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!”. Назву не треба розшифровувати, вона зрозуміла та близька кожному українцю. Вона промовляє: ми стоїмо і вистоїмо, переможемо", – наголосив Пишний.

Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень вводиться в обіг 23 лютого 2023 року і має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально. Вона має серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного. Тираж становить 300 тисяч штук.

Придбати пам’ятну банкноту можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, вона стане доступною від 24 лютого 2023 року.

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Банкнота “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!” містить елементи захисту діючого номінального ряду банкнот, а також додаткові сучасні оптично-змінні захисні елементи.

Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор України на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.

Угорі – такі тексти українською і англійською (між текстами – лавровий вінок):

"24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу".

Під лавровим вінком розміщено напис: І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ БУДЕ… та полімерну стрічку, що містить: знак гривні, знак Національного банку України, шеврон Збройних Сил України, емблему Збройних Сил України та написи: СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА.

На зворотній стороні банкноти показана стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації – зв’язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку, обабіч якої – стилізовані крила з полум’я свічок; угорі на тлі обрисів зруйнованих будівель – терновий вінок, символ мучеництва, праворуч від якого – захисний елемент, кольорова композиція, що поєднує зображення калини та протитанкового їжака.

Також на зворотному боці банкноти міститься напис: “ПАМЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО! НІКОЛИ!” та зображені маки, що уособлюють криваві сліди від куль.

Створив дизайн цієї пам’ятної банкноти заслужений художник України Володимир Таран.

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