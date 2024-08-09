Нацбанк випустив банкноти з патріотичними гаслами: якими будуть нові купюри (фото)

З нагоди 33-ї річниці Незалежності України Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом “Слава Україні! Героям слава!”.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку, опублікувавши фото нових купюр.

У повідомленні наголосили, що модифіковані банкноти з’являтимуться в обігу поступово:

від 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

та гривень; від 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

гривень; у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

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У Нацбанку звернули увагу на те, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка. Модифіковані банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску. Їх будуть випускати планово на заміну зношених і вони поступово замінюватимуть в обігу банкноти 2014–2019 років.

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив зміну дизайну банкнот тим, що національна валюта поряд із іншими державними символами є атрибутом, який визначає незалежну державу.

Голова НБУ Андрій Пишний демонструє нові купюри / Фото: Національний банк України

Голова НБУ Андрій Пишний демонструє нові купюри / Фото: Національний банк України

“Віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народжені української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світові”, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку повідомили, що від 1 серпня 2024 року з обігу будуть вилучати банкноти 500 гривень старого зразка (2003-2007 років), аби поступово їх замінити на банкноти сучасного покоління, а саме 2014 року та наступних років випуску.

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