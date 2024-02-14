Нацбанк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання" до Дня Валентина: де і за скільки її можна купити

Пам'ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання" до Дня святого Валентина, яку можна придбати в інтернет-магазині НБУ .

Про це інформує пресслужба НБУ.

Який вигляд вона має

Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова “кохання”, написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів.

На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.

Пам'ятна монета "Кохання" від НБУ / Фото: НБУ

Як і де придбати монету

Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і банками-дистриб’юторами. Тираж монети – до 50 000 штук.

Одна монета коштує 159 грн. Ліміт нумізматичної продукції на одного користувача становить 1 шт.

Нагадаємо, в Україні з'явиться нова 5-гривнева монета з маяками.

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