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Нацбанк запровадить обмеження та ліміти для переказів на картку

Нацбанк запровадить обмеження та ліміти для переказів на картку

Нацбанк запровадить обмеження для переказів з картки на картку / Фото: pixabay.com

У Нацбанку аналізують висловлену волонтерами позицію, але від своїх намірів не відмовляються.

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що раніше анонсоване обмеження для переказів з картки на картку все таки буде запроваджене. Наразі з цього приводу ведеться дискусія з волонтерами, які висловлювали занепокоєння тим, що такі ліміти поставлять під загрозу їхню роботу зі збору коштів для ЗСУ.

Заява голови Нацбанку пролунала у четвер, 4 липня, під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання [запровадження лімітів на карткові перекази] з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", - сказав Пишний.

За його словами, зараз в Нацбанку аналізують висловлену волонтерами позицію.

"Ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - наголосив голова НБУ.

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Нагадаємо, НБУ має намір встановити ліміти на переказ коштів – вихідні P2P-перекази до 100 тис грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Як пояснив раніше голова Нацбанку Андрій Пишний, обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами потрібне для унеможливлення незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу тощо.

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