У Держгеокадастрі розповіли, хто має сьогодні доступ до відомостей про землю

Доступ до публічної кадастрової карти – відомостей про землі України – на час війни обмежено, повідомляють у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Від 24 лютого доступ до єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі був припинений повністю. З 14 травня постановою Кабінету Міністрів України № 564 (від 07.05.2022) і Законом України № 2247-IX (від 12.05.2022) його частково поновили, але тільки для деяких категорій користувачів. В той же час Держгеокадастр займається забезпеченням ЗСУ топографічними картами та іншими матеріалами.

В.о. голови Держгеокадастру Сергій Завадський пояснив, як зараз працює його відомство. За словами очільника, дані вносять у Державний земельний кадастр (ДЗК) і надають відомості з нього виключно державні кадастрові реєстратори. На деяких територіях отримати відомості з кадастру неможливо через питання безпеки.

За погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України перегляд відомостей кадастрової системи дозволено також працівникам органів місцевого самоврядування, нотаріусам, приватним виконавцям та арбітражним керуючим, працівникам НАБУ, НАЗК, ДБР, АРМА – всього це понад 9200 осіб.

Також деякі відомості можуть отримати сертифіковані інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти – Держгеокадастр надає їм доступ до координат поворотних точок меж об’єктів ДЗК, але для цього інженери мають отримати дозвіл СБУ.

Окрім того з початком російського вторгнення у Держгеокадастру з’явилася нова місія – забезпечувати Збройні сили України топографічними картами масштабу 1:25 000, 1:10 000 та іншими картографічними матеріалами. "Озброєні якісною картографією, наші воїни матимуть стратегічну інформаційну перевагу над ворогом" – наголосив Сергій Завадський. За його словами, сьогодні спеціальна робоча група працює над картографічними матеріалами територій площею 3 936 кв км.