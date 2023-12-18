Нацгвардія отримала додатково 27 броньованих машин: Федоров розповів деталі

Кожна машина може вмістити до 13 людей, а броня захищає від мін і куль до 14,5 мм.

Українські військові отримали 27 броньованих машин, завдяки яким можна буде ефективніше евакуювати поранених та доставляти на фронт боєприпаси та провізію.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Нацгвардійці отримали 27 броньованих машин від фонду UNITED24. Кожна з автівок може вмістити до 13 людей.

“Бронетранспортери допоможуть Національній гвардії ефективніше протидіяти ворогу, евакуювати поранених, а також доставляти боєприпаси та провізію на позиції. Кожна машина може вмістити до 13 людей, а броня захищає від мін і куль до 14,5 мм. Дякую партнерами, донорам та всім, хто підтримує UNITED24. Кожен внесок рятує життя та наближає українську перемогу”, - наголосив Федоров.

Нагадаємо, що Україна використовує штучний інтелект на війні – Федоров розповів подробиці.

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