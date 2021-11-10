Нацгвардія, поліція і тероборона: Україна посилює охорону кордону з Білоруссю

Очільник МВС не виключає, що в Україні спробують розвивати такий сценарій, як на кордоні Білорусі та Польщі.

Через наплив мігрантів на польсько-білоруському кордоні та загрозу їхнього проникнення до України МВС посилює охорону кордону з Білоруссю.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони.

"Сьогодні питання №1, це питання про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Я сьогодні доповідав на засіданні РНБО з цього питання. Не можу розповідати про конкретні деталі, але скажу, що ми готуємося до подібних сценаріїв, які відбуваються на польському кордоні", — сказав Монастирський.

За його словами, сьогодні було ухвалене рішення про посилення присутності Держприкордонслужби на українсько-білоруському кордоні. Також були визначені ділянки, найбільш можливі для масового скупчення мігрантів біля державного кордону. МВС посилить державний кордон додатковими силами Нацгвардії та Нацполіції.

"Найближчим часом залучимо підрозділи територіальної оборони в прикордонних областях, щоб перевірити їх і провести навчання із взаємодії з різними підрозділами, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ми не виключаємо, що і в Україні спробують розвивати такий сценарій, як на кордоні Білорусі та Польщі. Реакція українських правоохоронців буде чіткою, жорсткою, коректною у межах закону, що регулює захист держкордону", — пояснив міністр.

Очільник МВС додав, що правоохоронці будуть нести службу не лише на самому кордоні, а й у прикордонних районах. Там функціонуватимуть мобільні групи для виявлення незаконного перетину кордону, якщо такий буде відбуватись.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, якою буде реакція України у разі штурму кордону мігрантами.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Сьогодні, 10 листопада, у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України.

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