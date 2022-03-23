Нацгвардія затримала подружжя диверсантів, яке шпигувало для ФСБ

Чоловік і жінка родом з Донецька та анексованого Криму.

Нацгвардійці затримали подружжя, завербоване російською ФСБ. Як з'ясувалося, чоловік та жінка шпигували та проводили диверсійні роботи в Україні на користь Росії.

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Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

"В зоні відповідальності Національної гвардії України для перевірки документів та особистих речей було зупинено автотранспорт, в якому перебувало подружжя. Авто мало реєстрацію Донецької області, а пасажири були уродженцями Криму та Донецька", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки документів гвардійцю здалося підозрілим, що чоловік нещодавно змінив своє прізвище на прізвище дружини.

Після ретельного огляду особистих речей затриманих в мобільному телефоні було знайдено аудіозаписи, адресовані до Кримського півострова, де містилися матеріали, що свідчили про причетність подружжя до російських спецслужб.

Пізніше на допиті правоохоронців подружжя визнало, що було завербовано ФСБ Росії та веде розвідувальну та диверсійну діяльність на території України.

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