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Нацгвардія зможе використовувати собак для затримання порушників

Нацгвардія зможе використовувати собак для затримання порушників

Службові собаки / Фото: УНІАН

У законопроєкті прописана низка випадків, під час яких нацгвардійці зможуть використовувати службових собак.

Верховна Рада має намір дозволити Національній гвардії використовувати службових псів для затримання адмінпорушників та патрулювання.

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311. За це проголосувало 243 депутати з 226 мінімально необхідних.

У яких випадках нацгвардійці зможуть використовувати службових собак 

Законопроект дозволяє військовим Нацгвардії використовувати службових собак під час:

  • патрулювання;
  • поверхневої перевірки або огляду осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів;
  • переслідування та затримання особи, яка скоїла адміністративне правопорушення або підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення;
  • охорони військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів;
  • відбиття нападу на особу та/або військовослужбовця, а також на військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;
  • звільнення особи, незаконно позбавленої волі або військовополонених, а також захоплених військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів, цивільних об’єктів, запобігання (перешкоджання) такому захопленню;
  • припинення масових заворушень;
  • розмінування.

Нагадаємо, Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери.

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