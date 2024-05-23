Нацгвардія зможе використовувати собак для затримання порушників

У законопроєкті прописана низка випадків, під час яких нацгвардійці зможуть використовувати службових собак.

Верховна Рада має намір дозволити Національній гвардії використовувати службових псів для затримання адмінпорушників та патрулювання.

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311. За це проголосувало 243 депутати з 226 мінімально необхідних.

У яких випадках нацгвардійці зможуть використовувати службових собак

Законопроект дозволяє військовим Нацгвардії використовувати службових собак під час:

патрулювання;

поверхневої перевірки або огляду осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів;

переслідування та затримання особи, яка скоїла адміністративне правопорушення або підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення;

охорони військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів;

відбиття нападу на особу та/або військовослужбовця, а також на військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;

звільнення особи, незаконно позбавленої волі або військовополонених, а також захоплених військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів, цивільних об’єктів, запобігання (перешкоджання) такому захопленню;

припинення масових заворушень;

розмінування.

Нагадаємо, Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери.