Нацгвардійці на Херсонщині полонили окупанта, в ранах якого вже завелися хробаки (відео 18+)

В одному з підвалів звівльненого села бійці НГУ з Кривого Рогу виявили пораненого окупанта, в ранах якого вже завелися черв'яки.

Відео розмістили в СтратКомі ЗСУ.

Також читайте Українські бійці захопили в полон 12 мобілізованих із "ДНР"

"Рівень медицини у кацапів. Вояка Вова, з його слів як пару днів поранений, а опариші вже почали їсти його руку. А ви кацапи і далі вірте своїм картонним генералам і йдіть в Україну!! Хробаків на всіх вистачить", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що рука окупанта розпухла, на ній рани, а в ранах ворушаться хробаки.

Як стало відомо ТСН.ua з джерел у військовій частині 3011 Кривого Рогу, бійці якої зафільмували відео, пораненому окупанту нацгвардійці надали першу допомогу і відвезли до лікарні.

Увага! Відео не для людей зі слабкою психікою.

Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців.

Читайте також: