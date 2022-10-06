Нацгвардійці на Херсонщині полонили окупанта, в ранах якого вже завелися хробаки (відео 18+)

У звільнених населених пунктах Херсонщини українські захисники "виловлюють" окупантів, які сховалися.
В одному з підвалів звівльненого села бійці НГУ з Кривого Рогу виявили пораненого окупанта, в ранах якого вже завелися черв'яки.
Відео розмістили в СтратКомі ЗСУ.
"Рівень медицини у кацапів. Вояка Вова, з його слів як пару днів поранений, а опариші вже почали їсти його руку. А ви кацапи і далі вірте своїм картонним генералам і йдіть в Україну!! Хробаків на всіх вистачить", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, що рука окупанта розпухла, на ній рани, а в ранах ворушаться хробаки.
Як стало відомо ТСН.ua з джерел у військовій частині 3011 Кривого Рогу, бійці якої зафільмували відео, пораненому окупанту нацгвардійці надали першу допомогу і відвезли до лікарні.
Увага! Відео не для людей зі слабкою психікою.
Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців.
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