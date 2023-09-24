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Нацгвардійці на півдні знищили човен з 5 окупантами – відео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Нацгвардійці на півдні знищили човен з 5 окупантами – відео

Знищений човен з окупантами / Скриншот

Українські воїни продовжують завдавати втрат окупантам.

Так, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії на південному напрямку ліквідували російський моторний човен. Ворожа армія втратила щонайменше 5 бійців.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Нацгвардійці на півдні знищили човен з 5 окупантами 

Нацгвардійці на півдні знищили човен з 5 окупантами 

Клименко додав, що одеські гвардійці також знищили комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Це вже третій ліквідований комплекс упродовж двох місяців. 

"Системно працюємо по ворогу на всіх напрямках фронту задля наближення перемоги", – наголосив міністр внутрішніх справ.

Напередодні стало відомо, що під час контрнаступу на заході Запорізької області Сили оборони України знищили одне з формувань ворога – 810-ту окрему бригаду морської піхоти.

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Дата публікації
Перегляди
485
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