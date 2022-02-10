Нацгвардійці показали свої ефектні тренування в межах навчань "Заметіль-2022": фото

Тема навчань – відпрацювання запобігання диверсіям та кризовим ситуаціям на важливих державних об’єктах.
Військовослужбовці Національної гвардії України беруть участь у масштабних навчаннях "Заметіль-2022" щодо управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.
Про це повідомила Національна гвардія України.
"Проведення такого роду навчань допомагають гвардійцям удосконалити власну професійну майстерність, відточити навички та вміння до рівня інстинктів, а також побачити рівень організації взаємодії між підрозділами різних структур, органами місцевого самоврядування та адміністраціями об’єктів, що охороняються", – розповів заступник командира військової частини 3022 підполковник В’ячеслав Розуван.
Навчання складаються з кількох етапів і триватимуть до кінця лютого. В межах кожного з них учасники відпрацюють низку спільних завдань, що покладені на підрозділи Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ, ДСНС та органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, тим часом 10 лютого стартували військові навчання Росії та Білорусі. У Кремлі стверджують, що ці навчання мають виключно оборонний характер. Однак на Заході підозрюють, що це частина підготовки до можливого вторгнення до України.
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