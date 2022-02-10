Нацгвардійці показали свої ефектні тренування в межах навчань "Заметіль-2022": фото

Нацгвардійці показали свої ефектні тренування в межах навчань "Заметіль-2022": фото

Тема навчань – відпрацювання запобігання диверсіям та кризовим ситуаціям на важливих державних об’єктах.

Військовослужбовці Національної гвардії України беруть участь у масштабних навчаннях "Заметіль-2022" щодо управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.

Про це повідомила Національна гвардія України.

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"Проведення такого роду навчань допомагають гвардійцям удосконалити власну професійну майстерність, відточити навички та вміння до рівня інстинктів, а також побачити рівень організації взаємодії між підрозділами різних структур, органами місцевого самоврядування та адміністраціями об’єктів, що охороняються", – розповів заступник командира військової частини 3022 підполковник В’ячеслав Розуван.

Нацгвардійці вдосконалюють свою професійну майстерність / Національна гвардія України

Нацгвардійці вдосконалюють свою професійну майстерність / Національна гвардія України

Навчання складаються з кількох етапів і триватимуть до кінця лютого. В межах кожного з них учасники відпрацюють низку спільних завдань, що покладені на підрозділи Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ, ДСНС та органи місцевого самоврядування.

Нацгвардійці вдосконалюють свою професійну майстерність / Національна гвардія України

Нагадаємо, тим часом 10 лютого стартували військові навчання Росії та Білорусі. У Кремлі стверджують, що ці навчання мають виключно оборонний характер. Однак на Заході підозрюють, що це частина підготовки до можливого вторгнення до України.

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