Нацгвардійці знищили ДРГ окупантів завдяки їхньому дрону

Спецпризначенці Національної гвардії України під час виконання бойових завдань посадили ворожий дрон.

Завдяки інформації, яку мав дрон, нацгвардійці змогли вирахувати позиції окупантів, звідки його запускали.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Військовослужбовці НГУ під час виконання бойових завдань посадили ворожий дрон. Його окупанти використовували для повітряної розвідки, завдання ударів і коригування вогню по позиціях ЗСУ. Дрон вдалося посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби.

"Спецпризначенці перевірили дані, які містив дрон, визначили місце його запуску та наявність поблизу диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки цій інформації, група противника була знищена на місці свого розташування", - розповів Геращенко.

Нагадаємо, що у районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими).

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