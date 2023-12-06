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Нацгвардійці знищили ЗРК "Витязь" у Херсонскій області (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Нацгвардійці знищили ЗРК "Витязь" у Херсонскій області (відео)

Знищення ЗРК "Витязь" армії РФ

Ворожа техніка продовжує яскраво палати завдяки нашим бійцям.

Так, на Херсонщині військові Нацгвардії знищили С-350 "Витязь". Цей зенітно-ракетний комплекс був призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.

Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

Які втрати ворога

Оператори БпЛА Нацгвардії дуже активно попрацювали впродовж декількох днів. Так, на Південному напрямку знищено:

  • 8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ РФ;
  • вантажний автомобіль військового призначення;
  • зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 "Витязь";
  • автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс "ОСА" 10;
  • 3 антени РЕБ.

Раніше ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник Су-24М.

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Дата публікації
Перегляди
445
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