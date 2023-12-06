Нацгвардійці знищили ЗРК "Витязь" у Херсонскій області (відео)

Ворожа техніка продовжує яскраво палати завдяки нашим бійцям.
Так, на Херсонщині військові Нацгвардії знищили С-350 "Витязь". Цей зенітно-ракетний комплекс був призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.
Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.
Які втрати ворога
Оператори БпЛА Нацгвардії дуже активно попрацювали впродовж декількох днів. Так, на Південному напрямку знищено:
- 8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ РФ;
- вантажний автомобіль військового призначення;
- зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 "Витязь";
- автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс "ОСА" 10;
- 3 антени РЕБ.
Раніше ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник Су-24М.
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