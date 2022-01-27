Нацгвардієць, який у Дніпрі влаштував розстріл солдатів, про вчинене не шкодує - нардепка

Нацгвардієць, який у Дніпрі влаштував розстріл солдатів, про вчинене не шкодує - нардепка

За словами Яцик, мотивом вбивства могла бути помста за образи.

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який вночі 27 січня у Дніпрі розстріляв своїх товаришів по службі, про вчинене не шкодує.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Яцик.

"Попередня інформація по нацгвардійцю. Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує", - написала вона.

Варто зазначити, що про тиск на Рябчука з боку своїх товаришів говорить і колишній нардеп Ігор Мосійчук. За його словами, близько місяця тому Артемій став свідком бійки товаришів по службі. Він нібито втрутився у конфлікт та повідомив про нього командування, яке назвало його "стукачем".

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 - дістали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області - поліції він здався сам. ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Також розслідується справа стосовно службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

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