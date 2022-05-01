Нацгвардієць з ПЗРК збив літак дорогущий літак російських окупантів разом з пілотом

У російських окупантів мінус один винищувач та 11 млн доларів.
29 квітня пiд час нальоту авіації РФ, військовослужбовець строкової служби однієї з частин Національна гвардія України , перебуваючи на бойовому чергуванні в Запорізькій області, вправно використав ПЗРК "ИГЛА" і вгатив ним по російському літаку.
Про це повідомляють у Південному оперативно-територіальному об'єднанні НГУ.
"Влучним пострілом нацгвардієць відправив на концерт до Кобзона пілота "оркiв", а бойовий літак СУ-25 "Грач" – фермерам на металобрухт. Завдяки своїй рішучості, професіоналізму та виваженим діям під час бою, боєць зберіг багато життів, як військовослужбовців так і мирного населення", - говорять в НГУ.
Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ у свій день народження зробив собі і українцям чудовий подарунок - збив ворожий гелікоптер К-52. Вдалий постріл з ПЗРК "Ігла" було зроблено 21 квітня на території Запорізької області.
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