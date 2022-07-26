Буданова хотіли підірвати в авто: що відомо про головного розвідника, який отримав ще одну посаду

В Україні тривають важливі кадрові переставляння.
Глава держави Володимир Зеленський напередодні, 25 липня, заявив, що було ухвалено важливі кадрові рішення, зокрема, про те, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов також очолюватиме й Комітет з питань розвідки при президентові України. Таку заяву Зеленський зробив у своєму традиційному відеозверненні.
Основним завданням зазначеного Комітету є підготовка президентові України пропозицій щодо здійснення керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів нашої держави.
Що відомо про 36-річного Кирила Буданова, який відтепер обіймає дві високі посади, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Майбутній український розвідник народився 4 січня 1986 року в Києві. У 21-річному віці Буданов закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Після чого розпочав військову кар'єру із служби у спецназі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, де обіймав різні посади.
Також Кирило Буданов брав участь у бойових діях на Донбасі 2014 року, коли Росія напала на Україну. На фронті він отримав кілька поранень, одне з яких тяжке. За два роки у серпні він провів спецоперацію в Армянську в тимчасово незаконно анексованому Криму.
Протягом наступних двох років перебував на спеціальній роботі. У цей період, а саме 2019 року, на Кирила Буданова зловмисники скоїли замах. Під авто Chevrolet Evanda було встановлено міну, але вона передчасно здетонувала. Російського диверсанта і групи, яка мала підірвати українського розвідника, було затримано.
Після чого, 2020-го, Буданова призначили заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки.
Того ж року президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міноборони України.
Вже в серпні 2021 року Буданов отримав військове звання бригадного генерала, а у квітні 2022 року - генерал-майор. Також Буданов має орден «За мужність» I, II, III ст, а також медаль «Захиснику Вітчизни» і низку відзнак Міноборони.
До слова, Комітет з питань розвідки при президентові України було утворено указом президента України від 17 червня 2020 року № 230/220.
Нагадаємо, в середині травня Буданов сказав, що війна в Україні переламного моменту досягне в серпні, а до кінця 2022 року може закінчитися. Голова розвідки також впевнений, що українська влада буде відновлена "на всіх наших територіях, які ми втратили, включно з Донбасом та Кримом".
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