Покровськ готується до оборони: начальник МВА розповів про ситуацію у місті

На Донеччині діють кілька ліній оборони з військовими бригадами та фортифікаційними спорудами, також триває евакуація населення.

Про це розповів в ефірі Еспресо начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк

Він поділився інформацією про оперативну ситуацію, зазначивши, що в кожному місті Донеччини закріплені військові бригади та є плани оборони. За його словами, військові разом з обласною адміністрацією та інженерними військами працюють над будівництвом фортифікаційних споруд.

Добряк підкреслив, що, попри зусилля, чисельність противника значно перевищує їхні сили, тому іноді українські військові змушені відступати. Він також зазначив, що існує ймовірність зміни тактики ворога, який може почати застосовувати артилерію проти населених пунктів. Раніше застосовувались ракети С-300, Торнадо-С, або КАБи, але можливо, що в майбутньому використовуватиметься артилерія.

Він додав, що процес евакуації населення пришвидшився. Планується переміщення перинатального центру. На даний момент у громаді проживає 60,5 тисяч людей, з яких 46 тисяч — у місті. З них 4 900 — діти, а до початку повномасштабного вторгнення було 13 тисяч дітей. З 60,5 тисяч осіб, 15 тисяч є внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, Сергій Добряк повідомляв, що російські окупанти наблизилися до Покровська, розташувавшись лише за 10 км від міста. Місцева влада закликає жителів евакуюватися.

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