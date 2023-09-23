Начальник Південного регіонального управління ДПСУ відмовився пройти алкотест і викликав на підмогу військових – розслідування

Журналісти опублікували розслідування про те, як генерал-майор Сергій Мул відмовився пройти тест на алкоголь на вимогу патрульних.

Видання "Українська правда" опублікувало розслідування про те, як у листопаді 2022 року патрульна поліція зупинила машину, за кермом якої був начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Мул. Після перевірки документів поліцейські попросили його пройти тест на рівень алкоголю у крові, проте Мул категорично відмовився.

Про це йдеться у розслідування журналіста Михайла Ткача.

Інцидент із зупинкою начальника Південного регіонального управління ДПСУ Сергія Мула стався під час комендантської години в ніч проти 14 листопада 2022 року. Мула зупинили поліцейські в Одесі на Миколаївській дорозі, перевірили його документи і попросили пройти драг-тест, однак він відмовився, а поліцейському, який почав складати протокол, сказав: "Якщо ти такий принциповий, ризикни". Мул також відмовився їхати на огляд до лікарні.

Після тривалої розмови, суперечок та подекуди погроз Сергій Мул комусь зателефонував і згодом на підмогу генерал-майору приїхала група озброєних чоловіків у військовій формі і масках. Один з них зняв з автомобіля прикордонника номери прикриття і допоміг Мулу виїхати з місця зупинки.

До того ж, мікроавтобус, який приїхав по Мула, там же потрапив у ДТП – врізався у стовп під час руху заднім ходом.

За словами журналіста Михайла Ткача, який опублікував відеозапис з боді-камер поліції, два розгляди справи у суді, які відбулися після цього, "розвалилися".

"Щодо номера прикриття Мул виграв першу інстанцію, а патрульна поліція виграла апеляцію. Мул звернувся з клопотанням про поновлення розслідування за нововиявленими обставинами. Які це обставини – невідомо, оскільки тексти двох ухвал у справі не опубліковані в реєстрі. Щодо водіння у нетверезому вигляді, Мул надав суду результат медогляду, який начебто було складено через кілька годин після НП, о 5:00. У ньому йдеться, що посадовець не був п'яний за кермом", – розповів Ткач.

У телефонній розмові з журналістом Олександр Мул відкинув всі звинувачення і розповів, що їхав того дня зі звільненого Херсона, пройшов усі блокпости, а патруль зупинив його за дальнє світло фар.

Також він заявив, що нікому не телефонував, щоб вплинути на патрульних.

"Суд усе дослідив. Якби я зателефонував, то інформація про це через п'ять хвилин була б на столі у міністра внутрішніх справ", – сказав генерал-майор на запитання журналіста.

Крім того, Сергій Мул запитав у журналіста, чому він не на фронті і скільки йому заплатили за цей "заказняк".

"Скільки вам заплатили, пане журналісте? І чому ви зараз не в рядах, не на фронті? А займаєтеся маніпуляціями. Ви маєте бути на фронті з нами з усіма", – сказав Мул.

Нагадаємо, ексречниця ДПСУ південного регіону України Іванна Плантовська, через оголені фото в соцмережах якої на початку року спалахнув скандал, оприлюднила ще більш відверті фотографії, зроблені на Мальдівах.

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