Начальник штабу “Азова” написав заяву до ДБР щодо "одного бойового генерала”

Богдан Кротевич не називає прізвище генерала, щодо якого вимагає провести розслідування, але стверджує, що його "ненавидять 99 відсотків військових".

Начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся у Державне бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо неназваного бойового генерала, який, за його словами, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Мені не похер, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так ― це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч”, - емоційно написав один із героїв битви за Маріуполь.

Богдан Кротевич не називає прізвище генерала, щодо якого вимагає провести розслідування, зауваживши лише, що "ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює".

"Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати. І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить", - написав Кротевич.

За його словами, вдатися до медійного розголосу його змусило переконання, що це єдиний спосіб змінити ситуацію.

"Єдине ,за що мені буде завжди соромно - це за те, що я не зробив це раніше. Доля допомагає сміливим, а деяким істотам допомагає те, що більшість мовчать через розуміння наслідків "особистої вендети" проти них самих та їх підрозділів. Тому відмічу, що це моє особисте рішення і наслідки я повністю приймаю на себе", - підсумував начальник штабу бригади "Азов".

Нагадаємо, військова кореспондентка Ганна Калюжна повідомила, що через погрози з боку комбата 3-ї штурмової бригади Дмитра Кухарчука та його підлеглих поліція зареєструвала кримінальне провадження.

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