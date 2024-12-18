Начальника Національної академії сухопутних військ у Львові звільнили з посади

Курсанти академії скаржилися на те, що їх бив і принижував начальник курсу, а також на погане харчування і булінг.

Наказом міністра оборони України 18 грудня звільнено з посади начальника Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

Про це повідомили у Міноборони.

Стало відомо, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів йому про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО.

"Президент доручив негайно виправити ситуацію, що склалася", - додали в Міноборони.

Що відомо про ситуацію в Національній академії сухопутних військ у Львові

Раніше нардепка, членкиня ТСК Юлія Яцик повідомила про проблеми в закладі, що було виявлено під час його перевірки.

Зокрема, всі курсанти скаржилися на якість харчування в їдальнях.

"Члени ТСК завітали на сніданок курсантів, скуштували особисто деякі страви та вилучили зразки продуктів для проведення експертизи їх якості. Про висновки поговоримо після отримання результатів відповідних експертиз", - зазначила вона..

Окрім неякісного харчування курсанти академії повідомили про цькування, приниження та булінг, а також відсутність необхідних ліків у медпункті, так звану "ротну касу" (курсанти були вимушені скидатися на різні потреби закладу, як-то купівлю принтера, паперу, мийних засобів тощо.

Окрім того, звільнення курсантам надавали виключно у разі, якщо по них приїжджали батьки або дружина.

Відомо, що 69-річний генерал-лейтенант Павло Ткачук був начальником Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного протягом 22 років. У 2010-му він був депутатом Львівської міськради від "Партії регіонів", а у 2013 році став позафракційним.

На місцевих виборах 2020го Павло Ткачук пройшов до Львівської обласної ради як висуванець "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що студенти в Україні до кінця року не зможуть оформити онлайн-відстрочку в "Резерв+" та назвали причину.

Читайте також: