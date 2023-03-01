Начальника патрульної поліції Львівщини після скандального подарунка коханій відправили у “вигнання”

Через подаровану перепустку на проїзд площею Ринок у Львові поліцейського понизили в посаді і перевели на роботу до Івано-Франківська.

Колишнього начальника управління патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка притягнули до дисциплінарної відповідальності після того, як він зробив скандальний подарунок своїй пасії.

Про це повідомили в департаменті патрульної поліції України у відповідь на інформаційний запит видання Zaxid.net.

У січні цього року поліцейський подарував Василині Софранюк, яка працює у Львівській облраді, червону перепустку для проїзду пішохідною площею Ринок у Львові. Жінка відразу похвалилася отриманим подарунком в Instagram, поширивши відповідне відео.

Через хвилю обурення, яка здійнялася в соцмережах, Романа Пилипенка відсторонили від посади. Було розпочато службове розслідування.

“До Пилипенка Р. ужито заходів дисциплінарного впливу, переведено на нижчу посаду, а саме заступника начальника управління – начальника відділу чергової служби управління патрульної поліції в Івано-Франківській області департаменту патрульної поліції”, - повідомили про результати цієї перевірки у Патрульній поліції.

Роман Пилипенко очолював патрульну поліцію Львівщини понад п'ять років.

Власниця скандальної перепустки, яка, як повідомили у Львівській міській раді, виявилася старого зразка і не була дійсною, залишилася працювати у Львові.

Нагадаємо, після скандалу ТСН.ua зібрав усе, що відомо про поліцейського та його обраницю - помічницю депутата Василину Софранюк (Федюк).

Читайте також: