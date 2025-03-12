Начальника районного ТЦК звинуватили у побитті жінки: що відомо

Жінка стверджує, що після звернення до поліції отримує погрози.

Поліція розпочала розслідування конфлікту, який стався у місті Лозова Харківської області між 30-річною місцевою мешканкою та начальником районного ТЦК. Жінка стверджує, що військовослужбовець побив її, перебуваючи в нетверезому стані.

Увечері в середу, 12 березня, у пресслужбі поліції Харківської області підтвердили цей інцидент.

Поліцейські повідомили, що жінка спершу звернулася на лінію 102, повідомивши про протиправні дії працівника районного ТЦК та СП. Наступного дня вона написала заяву до Лозівського районного відділу поліції.

“За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування”, - йдеться у повідомленні.

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Потерпіла поширила в соцмережі відео, в якому стверджує, що начальник Лозівського РТЦК побив її, перебуваючи в нетверезому стані. При цьому вона не називає причини конфлікту.

Жінка додала, що від часів АТО займається волонтерством - шиє форму для наших військових.

У своєму відео мешканка Лозової висловила сумнів у тому, що поліція належним чином проведе розслідування, оскільки, за її словами, начальник ТЦК перебуває у приятельських стосунках із правоохоронцями та раніше буцімто уникав відповідальності за правопорушення.

Також жінка стверджує, що після того, як вона звернулася з цього приводу до поліції, їй та її родині надходять погрози.

Що кажуть в обласному ТЦК

У Харківському обласному ТЦК та СП повідомили, що за фактом конфлікту між громадянкою та начальником районного ТЦК призначено службове розслідування.

“Попередньо встановлено, що у відеозверненні подано лише вибіркові фрагменти конфлікту, що не відображають повної картини подій”, - зазначили у військовому відомстві.

В обласному ТЦК та СП додали, що після прибуття на місце події поліцейських жінка начебто зробила заяву, що претензій до військових не має.

“Наразі органи Національної поліції проводять досудове розслідування. Керівництво Харківського ОТЦК та СП сприяє слідчим діям, надаючи всі необхідні матеріали. Ми переконані, що правоохоронні органи встановлять обʼєктивні обставини події та притягнуть винних до відповідальності”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 10 березня чоловік поранив двох працівників ТЦК під час перевезення його до військкомату. Одного з військових госпіталізували.

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