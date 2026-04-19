Голова патрульної поліції Жуков подав у відставку після теракту в Києві

Євгеній Жуков подав у відставку

19 квітня стало відомо, що начальник Департаменту патрульної поліції та генерал поліції третього рангу Євгеній Жуков написав рапорт про відставку. Про це стало відомо під час брифінгу, повідомляють журналісти ТСН.

Причиною цьому стали неприпустимі дії його колег під час теракту в Києві 18 квітня.

Відставка посадовця стала наслідком дій поліції під час теракту у Києві 18 квітня, коли поліціянти втікли та залишили людей разом зі стрільцем.

«Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо», — заявив Жуков.

За його словами, патрульні поліціянти вчинили «непрофесійно та недостойно».

«Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки», — додав Жуков.

Очільник Національної поліції Іван Вигівський зазначив, що Жуков обійме «якусь іншу посаду», яка, можливо, буде пов’язана з допомогою у війні.

Нагадаємо, 18 квітня стався теракт у Києві. Під час того, як стрілець йшов та розстрілював людей, працівники поліції втекли замість того, аби врятувати людей.

Очільник МВС Ігор Клименко розкритикував дії поліцейських, які втекли з місця теракту:

«Ганебна, негідна поведінка. Це — сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників».

Службове розслідування щодо працівників поліції вже розпочато.

Хто такий Євгеній Жуков

Євгеній Жуков — український військовий, десантник, поліцейський, а також начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Він обіймав посаду з вересня 2015 по 19 квітня 2026 року.

Є генералом поліції 3-го рангу. Раніше командував окремою розвідувальною десантною ротою 79-ї ОАЕМБр, був заступником командира батальйону 79-ї ОАЕМБр. Воював на Сході України. Мав псевдо Маршал.

Жуков народився у Коломиї, 15 липня 1986 року у родині військового льотчика. З дитинства мріяв стати десантником. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ за факультетом аеромобільних військ. Після цього розпочав кар’єру у війську.

Службу розпочав з 79-ї окремої аеромобільної бригади, де пройшов шлях від командира взводу до заступника командира батальйону.

Від початку російського вторгнення у 2014 році брав активну участь у війні. Брав участь у штурмі десятків окупованих населених пунктів. У вересні 2015 року обійняв посаду заступника начальника Департаменту патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України.

11 листопада 2015 року отримав спеціальне звання підполковник поліції та очолив Департамент патрульної поліції Національної поліції України.

Євгеній Жуков має такі нагороди:

