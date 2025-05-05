Начальника ТЦК на Рівненщині відправили воювати після гучних відвертостей

Юрій (Лис) Ковалюк / © із соцмереж

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Начальника ТЦК на Рівненщині Юрія Ковалюка, після гучних відвертостей, відправили воювати.

Про це пише видання «Четверта влада».

«Зараз, якби мені запропонували б посаду замкомбрига, я б даже не задумувався — побіг би». Таке сказав в спілкуванні з журналісткою «Четвертої влади» тодішній начальник Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП у місті Радивилові Юрій (Лис) Ковалюк.

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Інтерв’ю вийшло 7 квітня, а за три дні, за наказом командувача військ оперативного командування «Захід», Юрія Ковалюка звільнили з посади військкома та призначили на посаду заступника командира військової частини А 4728. Відправили на фронт.

Інтерв’ю з Юрієм Ковалюком, через його гучні слова, розійшлося різними всеукраїнськими медіа та телеграм каналами. Наступного дня після його виходу Рівненський обласний ТЦК та СП зреагував на нього.

«Останній (Юрій Ковалюк — ред.) з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, «моральної втоми» особового складу та нібито «халатного ставлення» до «людського ресурсу» у Збройних Силах України. Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави», — йдеться у повідомленні.

Юрій (Лис) Ковалюк / © із соцмереж

Вже після публікації інтерв’ю Юрій Ковалюк забанив журналістку, а пізніше зробив свою сторінку приватною.

19 квітня у себе на сторінці у фейсбуці підполковник написав: «Як хтось хоче полити мене лайном, я доповідаю мене понизили на посаді, я під Каматорськом».

Оперативне командування «Захід» пояснило, куди перевели Юрія Ковалюка. Письмову відповідь надав речник ОК «Захід» Олег Домбровський. Відповідь підписав тимчасово виконувач обов’язків командувача військ ОК «Захід» Сергій Маленко.

«Наказом командувача військ оперативного командування „Захід“ від 10.04.2025 року начальника Другого відділу Дубенського РТЦК та СП підполковника Юрія Ковалюка увільнено від попередньої посади та призначено на посаду заступника командира військової частини А 4728«. Чому прийняли таке рішення — не відповіли.

До слова, ця військова частина входить до 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Сам Юрій Ковалюк сказав, що його понизили на один ступінь до заступника командира батальйона, що це за батальйон не уточнив.

«Хлопці, вам прийдеться служити в м’ясних бригадах»

Юрій Ковалюк із 2014-го по 2019-й був у війську на бойових посадах. У 2017-му його засудили за трьома статтями Кримінального кодексу, за злочини на посаді командира 2-ї роти вогневої підтримки 130-го окремого розвідбатальйону.

Після повномасштабного вторгнення, з 25 лютого 2022 року очолював батальйони Сил територіальної оборони. У 2025-му він став начальником ТЦК в Радивилові.

При підготовці матеріалу про кримінальну справу підполковника, Ковалюк був доволі відвертий.

Юрій (Лис) Ковалюк / © із соцмереж

«Розумієте, я сам бачив як воно відбувається. Є такі командири, що вони ложать батальйонами. Просто з початку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший, ніж у москалів, і бездумно ложили батальйонами… Ну от зараз випливе Бахмут, Бахмут випливе», — говорив підполковник.

Юрій (Лис) Ковалюк

Ковалюк також висловився про контрактників, яким 18-24 роки.

«А син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще півроку. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, хватить. Сину 22 роки… Зараз запустили процес від 18 до 24 років, мільйонниками ми їх називаємо. (Йдеться про «Контракт 18-24» — однорічна служба за контрактом для молоді, під час якої виплачують 1 мільйон гривень, плюс зарплату. Після закінчення контракту людина може виїжджати за кордон. — ред.) Ну я дітей відговорюю від того. Відговорюю, кажу: хлопці, вам прийдеться служити в м’ясних бригадах, там живучість особового складу дуже низька. Питаю, чи батьки знають, чи не знають. Намагаюсь всіляко відмовити. Ну, є такі фанатики. Хоча, знаєте, що тоже ж нам призначають плани по призову на контракти. Ну, в принципі вигідно», — сказав тоді Ковалюк.

Раніше йшлося про те, що на фронті потрібні молоді хлопці, тому контракти для 18-24-річних — це достойна пропозиція. Але є один юридичний нюанс.