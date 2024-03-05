"Наче все місто підстрибнуло": у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи

Жителі тимчасово окупованої Керчі повідомляють про гучні вибухи над містом.

Про це йдеться у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, "працює ППО".

Звуки вибухів почали лунати приблизно о пів на першу ночі проти 5 березня 2024 року, за словами очевидців з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів.

Місцеві жителі повідомляють, що "наче все місто підстрибнуло".

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня у районі Феодосії пролунали вибухи.

Окупанти перекрили рух трасою районі Феодосії.

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