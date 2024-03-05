"Наче все місто підстрибнуло": у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи

Окупантів чекає неспокійна ніч.
Жителі тимчасово окупованої Керчі повідомляють про гучні вибухи над містом.
Про це йдеться у соціальних мережах.
За попередньою інформацією, "працює ППО".
Звуки вибухів почали лунати приблизно о пів на першу ночі проти 5 березня 2024 року, за словами очевидців з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів.
Місцеві жителі повідомляють, що "наче все місто підстрибнуло".
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, у ніч проти 3 березня у районі Феодосії пролунали вибухи.
Окупанти перекрили рух трасою районі Феодосії.
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