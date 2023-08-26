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Начмед отримав сувору догану за те, що попросив замінити китайські турнікети для бійців

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Начмед отримав сувору догану за те, що попросив замінити китайські турнікети для бійців

Фото facebook.com/korchynskaoksana

За словами майора мадичної служби, "здійнявся великий кіпіш". Було два депутатських звернення до командування підрозділу, але всю відповідальність за неякісні матеріали перекладали на самого Шевчука.

Майор медичної служби 82-ї ОДШБр Антон Шевчук відмовився приймати китайські турнікети, які вважають неякісними і у відповідь отримав від керівництва догану.

Про це стало відомо у Тwitter і передає "Українська правда".

"Як тільки я прибув у бригаду в кінці квітня, я запитав у тогочасного начмеда – що по аптечках. На що було сказано, що аптечки видані, у кожній по два турнікети, проблем немає.

...я перевірив аптечки і побачив китайські турнікети з німецькою наклейкою та литовською інструкцією – це мене трішки прибило… Деяким хлопцям, які на той момент уже виконували завдання, я замінив турнікети із запасів бригади", – розповів медик.

Шевчук зазначає, що усно звертався до командування з цією проблемою, проте йому відповіли, що інших турнікетів на складах немає.

"Мені сказали, що піднявся великий кіпіш... Було розслідування, я написав, що спочатку подав заявку… Я не хотів це робити скандалом, я прекрасно розумію, що країна у війні й будь-які удари по армії – не є чимось позитивним. Але я не міг відпускати хлопців у бій з китайськими турнікетами. 

Догану до мене досі не довели, хоча вона ще за 27 липня. Вона за те, що я звернувся не за підлеглістю", – каже майор медичної служби.

Текст догани, який опублікували у Мережі / ©
Текст догани, який опублікували у Мережі

За інформацією видання, у результатиах службової перевірки Військової служби правопорядку ЗСУ йдеться про те, що "інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука А.А".  

За даними УП, загалом 82-ій бригаді видали 10 тисяч китайських турнікетів.

Зауважимо, що у липні Командування Медичних сил пообіцяло замінити китайські турнікети Tourniquet AZ-G6 на якісні американські SOFT-T в одному з підрозділів.

Раніше повідомлялося, що в Україні закупили 11 тисяч неякісних аптечок для військових.

Недавно наречена Героя України загиблого Героя Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), парамедикиня Аліна Михайлова розкритикувала заступницю міністра оборони Ганну Маляр через заяву, що в ЗСУ начебто все добре з меддопомогою для військових.

Також у Мережі розгорівся скандал, бо бойовим медикам заборонили переливати кров пораненим.

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Дата публікації
Перегляди
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