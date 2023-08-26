Начмед отримав сувору догану за те, що попросив замінити китайські турнікети для бійців

За словами майора мадичної служби, "здійнявся великий кіпіш". Було два депутатських звернення до командування підрозділу, але всю відповідальність за неякісні матеріали перекладали на самого Шевчука.

Майор медичної служби 82-ї ОДШБр Антон Шевчук відмовився приймати китайські турнікети, які вважають неякісними і у відповідь отримав від керівництва догану.

Про це стало відомо у Тwitter і передає "Українська правда".

"Як тільки я прибув у бригаду в кінці квітня, я запитав у тогочасного начмеда – що по аптечках. На що було сказано, що аптечки видані, у кожній по два турнікети, проблем немає.

...я перевірив аптечки і побачив китайські турнікети з німецькою наклейкою та литовською інструкцією – це мене трішки прибило… Деяким хлопцям, які на той момент уже виконували завдання, я замінив турнікети із запасів бригади", – розповів медик.

Шевчук зазначає, що усно звертався до командування з цією проблемою, проте йому відповіли, що інших турнікетів на складах немає.

"Мені сказали, що піднявся великий кіпіш... Було розслідування, я написав, що спочатку подав заявку… Я не хотів це робити скандалом, я прекрасно розумію, що країна у війні й будь-які удари по армії – не є чимось позитивним. Але я не міг відпускати хлопців у бій з китайськими турнікетами.

Догану до мене досі не довели, хоча вона ще за 27 липня. Вона за те, що я звернувся не за підлеглістю", – каже майор медичної служби.

Текст догани, який опублікували у Мережі

За інформацією видання, у результатиах службової перевірки Військової служби правопорядку ЗСУ йдеться про те, що "інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука А.А".

За даними УП, загалом 82-ій бригаді видали 10 тисяч китайських турнікетів.

Зауважимо, що у липні Командування Медичних сил пообіцяло замінити китайські турнікети Tourniquet AZ-G6 на якісні американські SOFT-T в одному з підрозділів.

Раніше повідомлялося, що в Україні закупили 11 тисяч неякісних аптечок для військових.

Недавно наречена Героя України загиблого Героя Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), парамедикиня Аліна Михайлова розкритикувала заступницю міністра оборони Ганну Маляр через заяву, що в ЗСУ начебто все добре з меддопомогою для військових.

Також у Мережі розгорівся скандал, бо бойовим медикам заборонили переливати кров пораненим.

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