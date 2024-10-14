"Начудив він багато": Шабунін висунув пропозицію генералам щодо скандалу з Дмітрієвим та "Асгардом"

Антикорупціонер заявив, що Дмітрієв добивається заборони використання кращої державної ІТ-системи VEZHA і зобовʼязує воювати на гіршій – але приватній – системі "ОЧІ".

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін розповів, що "начудив" координатор проєкту "ОЧІ" Олександр Дмітрієв "Тихоход", якого бійці підрозділу "Асгард" звинуватили у віддаванні наказів без повноважень, приниженні та погрозах. Шабунін також закликав генералів змусити Дмітрієва вибачитися перед бійцями, звільнити його з цивільної посади, а його проєкт "ОЧІ" "випиляти" з бойових розпоряджень.

Про це голова правління "Центру протидії корупції" написав у Мережі.

"Я, б#ядь, говорю! Ти за#б@л мєня! … Ти думаєш, я не умєю ламать..!? … б#ять, боєвой наказ, на#уй!”, – це цивільний радник комадувача Сухопутних військ – Олександр Дмитрієв (Тихоход) – роздає накази бойовим офіцерам. Обовʼязково подивіться це відео", – йдеться у дописі Шабуніна.

Він зауважив, що зараз Дмітрієв перебуває на іншій – так само цивільній – посаді, але радником він був не лише у командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. За словами керівника ЦПК, Дмітрієв не лише від імені Павлюка зараз роздає "баєвиє, на#уй, накази".

Шабунін наголосив, що проблема з "Тихоходом" полягає далеко не лише у незаконних наказах і манері спілкування.

"Наприклад, іменем тих же ТОП-генералів Дмитрієв: 1) добивається заборони використання кращої державної ІТ-системи VEZHA; 2) зобовʼязує воювати на гіршій – але приватній – системі "Очі", вкачуючи в останню ресурс не лише наш, а й міжнародних партнерів. А якщо військові відмовляються, то їх цей радник і ко пробують "ламать чєрєз колєна, на#уй". І подекуди їм виходить", – йдеться у дописі антикорупціонера.

Він опублікував пропозицію до топгенералів, іменами яких Дмітрієв "робить все те пекло":

"Давайте зробимо так. Ми в ЦПК не розкажемо деталі (і не покажемо документи) усього, що начудив Дмитрієв (а начудив він багато). Натомість ви змусите його вибачитися перед бійцями Асгарду, звільните з цивільної посади, а його "Очі" випиляєте з бойових розпоряджень (принаймні, як єдину дозволену для використання систему)".

Шабунін також наголосив, що слід заборонити Дмітрієву вхід на військові та цивільні обʼєкти Сил оборони, перш за все до Генштабу та Міноборони. А активісти попросять народних депутатів це перевірити.

"Ані військовому керівництву, ані країні не потрібен цей скандал. От правда, зараз геть не до цього", – резюмував керівник ЦПК.

Нагадаємо, напередодні бійці підрозділу "Асгард" заявили, що Дмітрієв "Тихоход", який представлявся радником Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував та погрожував військовим. Своєю чергою Дмітрієв відкинув усі звинувачення.

На інцидент відреагували у Сухопутних військах: пообіцяли ретельно розслідувати усе та дати діям учасників конфлікту правову оцінку.

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