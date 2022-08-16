"Націоналісти замінували два автомобільні мости": як фейки поширюють окупанти

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Маніпуляція

Член ради федерації РФ Олексій Пушков заявив: «майбутня зима для мешканців та влади Німеччини – важливий тест, який покаже готовність країни пережити холод без російського газу… водночас експерти та місцеві підприємці прогнозують похмуре майбутнє промисловості та економіки ФРН».

Фейк

В МО РФ заявили, що «в Курахівці Донецької області націоналісти замінували два автомобільні мости через річку Вовча, які вони мають намір підірвати і за вже відпрацьованим сценарієм звинуватити ЗС РФ у невибіркових ударах по об'єктах транспортної інфраструктури».

Маніпуляція

Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Запорізької області Валерій Рогов заявив: «керівництву ООН та ЄС потрібно ухвалити рішення про режим тиші та передбачити санкції за обстріл атомної електростанції. Це дозволило б припинити шантаж з боку України, яка ставить увесь світ під загрозу ядерної катастрофи».

Також читайте В РНБО спростували фейки Кремля про "марну" допомогу Україні від США

Нагадаємо, в Одеській ОВА спростували заяви про загрозу голоду та дефіцит продовольства.

Читайте також:

Боти, тролі та інша інтернет-нечисть: як боротися з дезінформацією та фейками під час війни