"Націоналісти замінували два автомобільні мости": як фейки поширюють окупанти

Центр протидії дезінформації повідомляє, що протягом 15.08.2022 окупанти поширили нові фейки.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
- Маніпуляція
Член ради федерації РФ Олексій Пушков заявив: «майбутня зима для мешканців та влади Німеччини – важливий тест, який покаже готовність країни пережити холод без російського газу… водночас експерти та місцеві підприємці прогнозують похмуре майбутнє промисловості та економіки ФРН».
- Фейк
В МО РФ заявили, що «в Курахівці Донецької області націоналісти замінували два автомобільні мости через річку Вовча, які вони мають намір підірвати і за вже відпрацьованим сценарієм звинуватити ЗС РФ у невибіркових ударах по об'єктах транспортної інфраструктури».
- Маніпуляція
Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Запорізької області Валерій Рогов заявив: «керівництву ООН та ЄС потрібно ухвалити рішення про режим тиші та передбачити санкції за обстріл атомної електростанції. Це дозволило б припинити шантаж з боку України, яка ставить увесь світ під загрозу ядерної катастрофи».
Нагадаємо, в Одеській ОВА спростували заяви про загрозу голоду та дефіцит продовольства.
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