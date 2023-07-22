Націоналізований "Сенс Банк" отримав нового керівника

Новим керівником націоналізованого "Сенс Банку" став ексочільник правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ "СЕНС БАНК", згідно з яким банк переходить у власність держави", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Фонд гарантування вкладів фізосіб призначив нових керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів України були погоджені на посади Нацбанком.

Головою правління АТ "СЕНС БАНК" став ексочільник правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.

Нове керівництво почне виконувати свої обовʼязки від моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Нагадаємо, 22 липня "Сенс Банк" офіційно став державним. Слід зазначити, що кінцевими власниками "Сенс Банку" є громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Петро Авен і громадянин Росії Андрій Косогов. Вони перебувають під санкціями ЄС та багатьох інших країн за підтримку агресії проти України.

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