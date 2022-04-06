Національна рада підписала петицію Комітету імені Дені Дідро про запровадженя санкцій проти двох операторів платного ТВ і закликає медійників також її підтримати

Національна рада підписала петицію Комітету імені Дені Дідро про запровадженя санкцій проти двох операторів платного ТВ і закликає медійників також її підтримати

Комітет імені Дені Дідро (Париж, Франція) ініціював петицію щодо впровадження санкцій Європейському Союзу проти двох російських операторів платного телебачення NTV+ і Trikolor, які мовлять із використанням супутників Eutelsat.

Координатор Комітету Андре Ланге повідомив листом голову Національної ради, що цей факт дає змогу ЄС та Європейській організації супутникового зв’язку (Eutelsat IGO) подати відповідний судовий позов. Члени Національноої ради поставили підписи під петицією і закликають медіаспільноту доєднатися до її підписання.

Ці два російських оператори вилучили зі своїх пропозиції щонайменше 10 міжнародних інформаційно-аналітичних каналів і продовжують транслювати RT News, незважаючи на заборону ЄС. Санкція може вивільнити потужності супутника, які можна буде використати для заповнення міжнародними інформаційно-аналітичними каналами, українськими мовниками або ж російськими опозиційними санкційними медіа.

Національна рада закликає журналістів, медіаюристів і всю всю українську медіаспільноту приєднатися до підписання петиції. Необхідні документи щодо акції можна знайти за посиланням.

Таку пропозицію ініціював Джим Філліпофф, який добре обізнаний з медіаландшафтом України. Саме він підготував звіт у співпраці з колегами. Окрім того, пан Андре Ланге (який також є керівником Департаменту Європейської Аудіовізуальної Обсерваторії Ради Європи та очолював підготовку різноманітних звітів про аудіовізуальні медіа росії) повідомив, що наразі для підтримки цієї ініціативи запущено петицію, яку вже підписали багато європейських колег (викладачі університетів, медіаексперти тощо).

Пан Ланге сподівається, що свої підписи під петицією за такої інституційної можливості поставлять і члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та інші українські діячі.

Відповідні документи щодо проєкту були передані під час маніфесту солідарності на Площі Республіки (Place de la République) народним депутаткам Альоні Шкрум і Лесі Василенко.

Довідково: Комітет Дені Дідро був створений у березні 2022 року як неформальна мережа за ініціативою двох експертів у сфері супутникового телебачення та відкритий для будь-якого громадянина, який вимагає миру в Україні, відновлення вільного потоку інформації, заборони пропаганди війни і солідарність з російським громадянським суспільством, яке бореться за свободу слова.