Національний інститут раку реорганізують: у МОЗ пояснили, що це означатиме для онкопацієнтів

Що означатиме реорганізація інституту у некомерційне ДП?

Національний інститут раку (НІР) у Києві зможе бути реорганізований у державне некомерційне підприємство.

Про це повідомили у МОЗ.

"Це саме та новина, яка без перебільшення може вважатися відправною точкою системоутворюючих змін", - зазначили у МОЗ.

За інформацією джерела, після реорганізації НІР зможе укладати договори за Програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), тобто отримувати державне фінансування на кожного пацієнта, якому надають відповідні послуги.

"Це та сама модель, за якою пацієнти самі обирають, де їм отримувати медичні послуги, а медичний заклад створює для них найкращі умови, щоб конкурувати на ринку. Для пацієнтів це означатиме більше прозорості та суттєве зниження корупційної складової, адже відтепер жодних обмовок про те, що держава щось не закупила і ліків немає в наявності, стають нікчемними", - додають у МОЗ.

Що означає реорганізація інституту у некомерційне ДП:

НІР зможе самостійно затверджувати структуру та штатний розпис;

медзаклад визначатиме способи використання отриманих за договором коштів;

кошти, які надходять на розрахунковий рахунок більше не зв’язані казначейськими процедурами та можуть переноситися на наступний рік;

НІР зможе гнучкіше надавати платні послуги;

самостійно визначати розмір оплати праці своїх працівників, а також системи мотивації співробітників у колективному договорі.

"Більше прозорості, відсутність корупції та конкуренція - три кити успіху медичної реформи", - додали у МОЗ.

Раніше фахівці Національної служби здоров'я України надали перелік хвороб, у разі яких можна отримати безкоштовне лікування.

Особливий акцент зробили на лікуванні інсульту та інфаркту, а також обстеженнях для ранньої діагностики онкозахворювань.

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