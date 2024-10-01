Національний кешбек: скільки коштів нарахували українцям і як їх отримати

Всього за місяць українцям, які підключили Національний кешбек, було нараховано 42 мільйони гривень.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

За його словами, 95% користувачів, що долучилися до програми, отримали кошти в "Дії".

Про послугу в цифрах:

1,6 млн українців відкрили в банках картки

235 тис. товарів беруть участь у програмі

1 234 виробники уже під’єднали Нацкешбек

235 тис. товарів беруть участь у програмі.

"Бачите наліпку "Зроблено в Україні" на товарі? Купуйте та отримуйте 10% кешбеку. У кінці місяці кешбек відобразиться в "Дії" і ви зможете витратити його на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації", – пояснив Федоров.

Нагадаємо, що "Національний кешбек" – державна програма, спрямована на підтримку українських виробників та стимулювання споживачів купувати товари, виготовлені в Україні. У межах проекту громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів.

Історія нарахувань доступна в застосунку "Дія". Гроші кешбеку можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно або донат на Сили оборони чи військові облігації.

Раніше ми писали, як відбуватимуться нарахування у Нацкешбеку і що можна буде купити за ці гроші.

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