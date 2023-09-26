Національний мультитест буде містити чотири предмети: Міносвіти анонсувало важливі нововведення

Національний мультипредметний тест 2024 року міститиме чотири предмети, а розпочнеться тестування у травні.

Про це сказав заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає "Укрінформ".

До двох обов'язкових предметів та одного за вибором тепер доєднають додатковий предмет за вибором.

"Відповідно, формат НМТ у 2024 році буде 3+1: українська мова, математика, історія України і один предмет на вибір. Чотири предмети будуть в об'єднаному тесті, відповідно чотири години, з перервою. Тестування в один день", — повідомив Вінницький.

НМТ-2024: новий формат та час проведення

Окрім того, що мультипредметний тест 2024 року складатиметься з чотирьох предметів, за словами заступника міністра освіти та науки, з урахуванням безпекової складової тестування відбуватиметься не в один день по всій країні, а буде розтягнуто у часі.

"Ми рухаємося в сторону того, що є стандартом у Євросоюзі, а саме: на випуску зі школи перевіряється не менше 5 предметів", — додав Вінницький.

Чи відновлять ЗНО в Україні

Заступник міністра пояснив, що до формату ЗНО в Україні не повертаються з технічних причин, оскільки таке тестування проводилося із розрахунку один предмет в один день, що неможливо організувати в межах країни під час війни.

Як додав на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак, у парламент буде внесено відповідний законопроєкт, який врегульовує питання вступу і оцінювання знань у 2024 році.

"У нас у законодавстві прямо прописано, як має складатися ЗНО, як воно має проводитися. Тому кожного року ми вносимо спеціальний закон, і зараз у Раді реєструється відповідний законопроєкт, який регулюватиме проведення НМТ у 2024 році", — сказав Бабак.

Вибір предметів і таймінг тестування

НМТ учні здаватимуть онлайн як в Україні, так і за кордоном.

Обов'язковими предметами будуть українська мова, математик, історія України. Учасники НМТ можуть обрати четвертий предмет з переліку:

іноземна мова (англійська, французська, німецька, іспанська),

біологія,

фізика,

хімія,

географія

Тестування з історії України охопить період із 16 ст. до сучасності.

Національний мультипредметний тест 2024 року здаватимуть за таким таймінгом:

60 хвилин на блок з української мови,

60 хвилин дається на блок з математики,

перерва,

60 хвилин — на блок історії України,

60 хвилин — на предмет на вибір.

Через те, що предметів стало більше, Національний мультипредметний тест розпочнеться раніше. 2024 року тестування планують розпочати у травні.

Тест 2024 року став довшим, тож потребуватиме більше днів, щоб охопити всіх учасників.

Як і 2023-го, тестування відбуватиметься у тимчасових екзаменаційних центрах у закладах освіти. Цього разу планується встановлювати в цих центрах металодетектори.

Зазначимо, що тестування проводитиметься і за кордоном, але поки що кількість екзаменаційних центрів не визначено.

Після затвердження нормативної бази будуть доступні демонстраційні тести і кожен охочий може з ними ознайомитися.

Нагадаємо, що НМТ-2023 відбувся не без "пригод". Батьки нарікали на технічні збої під час тесту, а організатори повідомили про велику кількість списувань.

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