Нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом: Зеленський про День пам’яті жертв голодоморів

Нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом: Зеленський про День пам’яті жертв голодоморів

Президент закликав вшановувати пам’ять загиблих.

Українці є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом.

Так у своєму Twitter написав президент України Володимир Зеленський, вшановуючи пам’ять жертв голодоморів.

"Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих", - йдеться у повідомленні глави держави.

Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих. pic.twitter.com/wrwITLo6r7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2021

Нагадаємо, 27 листопада, у четверту суботу місяця, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

Читайте також: