Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом: Зеленський про День пам’яті жертв голодоморів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом: Зеленський про День пам’яті жертв голодоморів

Сайт президента України

Президент закликав вшановувати пам’ять загиблих.

Українці є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом.

Так у своєму Twitter написав президент України Володимир Зеленський, вшановуючи пам’ять жертв голодоморів.

"Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих", - йдеться у повідомленні глави держави. 

Нагадаємо, 27 листопада, у четверту суботу місяця, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

Читайте також: 

Наступна публікація