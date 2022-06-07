"Нацизм 21 століття виглядає саме так": в Маріуполі окупанти через смс вербують на роботу до катівень

В Маріуполі окупанти через смс-повідомлення вербують людей на роботу до катівень, де утримують українців.
В Маріуполі абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" останніми днями отримають розсилку від так завного Мінюсту ДНР. У повідомленнях окупанти вербують людей влаштовуватися на роботу до катівень.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори. Росіяни та їх сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців. Нестача кадрів пов’язана з розконсервацією колишних місць відбування покарань. Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21 століття виглядає саме так", - написав Андрющенко.
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