"Нацизм 21 століття виглядає саме так": в Маріуполі окупанти через смс вербують на роботу до катівень

"Нацизм 21 століття виглядає саме так": в Маріуполі окупанти через смс вербують на роботу до катівень

В Маріуполі окупанти через смс-повідомлення вербують людей на роботу до катівень, де утримують українців.

В Маріуполі абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" останніми днями отримають розсилку від так завного Мінюсту ДНР. У повідомленнях окупанти вербують людей влаштовуватися на роботу до катівень.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори. Росіяни та їх сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців. Нестача кадрів пов’язана з розконсервацією колишних місць відбування покарань. Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21 століття виглядає саме так", - написав Андрющенко.

Окупанти в Маріуполі розсилають смс з вербуванням людей на роботу до катівень / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

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