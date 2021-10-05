Нацьковував собаку на перехожих: у Харкові неадекватний чоловік побив правоохоронця, який прибув на виклик

Нацьковував собаку на перехожих: у Харкові неадекватний чоловік побив правоохоронця, який прибув на виклик

Зловмисника затримали і йому загрожує покарання.

Під Харковом нетверезий чоловік із собакою влаштував шоу на вулиці. Він нацьковував на перехожих тварину та кидався сам на людей з кулаками.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Інцидент стався учора, 4 жовтня у селі Цулівка Харківського району. До поліції надійшло повідомлення звернулася жінка, яка повідомила, що біля магазину на вулиці Шкільній невідомий в стані сп’яніння неадекватно себе поводить, нацьковує свого собаку та кидається на перехожих.

Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили на місці 34-річного місцевого жителя, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та на зауваження працівників поліції припинити порушення громадського порядку не реагував.

"Правопорушник підійшов до одного з правоохоронців та вдарив його головою у чоло. 29-річного поліцейського доправили до Дергачівської центральної лікарні. За фактом слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ", - зазначили у поліції.

Зловмисника затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення злочину чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, що в Чернігові в мікрорайоні Масани в ніч проти 2 жовтня вбили одного поліцейського, а іншого тяжко поранили. Правоохоронці в момент нападу були не на службі.

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