Нацполіція буде затримувати і притягувати до відповідальності "любителів руського міра"

В МВС кажуть, що готові реагувати будь-які провокації.
Заступник очільника Національної поліції України Олександр Фацевич заявив, що любителів "руського міра" затримуватимуть і притягуватимуть до відповідальності.
Про це він сказав на брифінгу.
За словами Фацевича, Нацполіція і всі структури МВС готові реагувати будь-які внутрішні ризики і провокації.
"Любителів "руського міра" ми будемо затримувати і притягувати до відповідальності, на всі ризики ми будемо оперативно реагувати", - заявив заступник очільника Нацполіції.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила громадянина України, який за кошти поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах, а також організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів.
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