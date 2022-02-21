Нацполіція подовжила посилений режим служби до 26 лютого

За підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.

В Україні посилений режим несення служби працівниками поліції у нашій країні подовжено до 26 лютого.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні", — сказав Клименко.

За його словами, минулих вихідних поліція спільно з Нацгвардією посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС. Також близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури.

"Звісно, посилений режим несення служби – це велике навантаження для поліцейських. І ми намагаємося скорегувати графіки чергувань так, щоб у поліцейських був час на відпочинок", — запевнив Клименко.

Також очільник Нацполіції звернув увагу, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.

Нагадаємо, що 14 лютого через загострення ситуації навколо України особовий склад Національної поліції переведений на посилений режим несення служби. 16 лютого Ігор Клименко розповів про перші результати посиленого режиму.

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