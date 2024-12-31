Нацполіція в новорічну ніч посилить контроль за дотриманням комендантської години

Правоохоронні органи готуються активно реагувати на порушення комендантської години у новорічну ніч.

Про це розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв у ефірі телемарафону.

За цого словами, поліцейські патрулі отримали вказівки ретельно слідкувати за особами, які перебувають на вулицях у заборонений час. Поліція враховуватиме обставини порушення комендантської години, ставлячись із розумінням до нагальних потреб, звернень до лікарні чи інших серйозних причин.

Попри це, за словами Ахрамєєва, порушників доставлятимуть до відділень поліції для перевірки. Проте законодавство не передбачає відповідальності за порушення комендантської години.

Додатково він повідомив, що з 24 грудня поліція посилила присутність у місцях масових зібрань та на автошляхах країни. У кожному регіоні робота організована з урахуванням місцевих умов, зокрема в прикордонних і прифронтових областях.

У регіонах із бойовими діями та на кордоні з РФ поліція працює за специфічними умовами, зазначив Ахрамєєв.

Комендантська година в Україні у 2024 році регламентована наступним чином

Київ, Київська область, Львів, Львівська область, Одеса, Одеська область : з 00:00 до 05:00.

: з 00:00 до 05:00. Харків, Харківська область : з 23:00 до 05:00.

: з 23:00 до 05:00. Дніпро, Дніпропетровська область : з 00:00 до 05:00. У Нікопольському районі: з 23:00 до 04:00.У Синельниківському районі: з 22:00 до 05:00.

: з 00:00 до 05:00. У Нікопольському районі: з 23:00 до 04:00.У Синельниківському районі: з 22:00 до 05:00. Вінниця, Луцьк, Житомир, Івано-Франківськ, Кропивницький, Рівне, Тернопіль, Хмельницький : з 00:00 до 05:00.

: з 00:00 до 05:00. Запоріжжя, Запорізький район : з 23:00 до 05:00. В інших населених пунктах Запорізької області: з 21:00 до 05:00.

: з 23:00 до 05:00. В інших населених пунктах Запорізької області: з 21:00 до 05:00. Миколаїв, Миколаївська область : з 00:00 до 05:00.В Очакові: з 23:00 до 05:00.

: з 00:00 до 05:00.В Очакові: з 23:00 до 05:00. Полтава, Черкаси, Чернігів : з 00:00 до 04:00.

: з 00:00 до 04:00. Суми : з 23:00 до 05:00.

: з 23:00 до 05:00. Херсон, Херсонська область : з 20:00 до 06:00.

: з 20:00 до 06:00. Донецька та Луганська області: з 21:00 до 05:00.

Нагадаємо, комендантська година у Ужгороді та Закарпатській області відсутній.

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