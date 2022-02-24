Нацполіція видаватиме зброю: кому та яка процедура

Нацполіція видаватиме зброю: кому та яка процедура

Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України.

Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Такий наказ сьогодні, 24 лютого, Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях, повідомляє пресслужба відомства.

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"Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави", - йдеться в повідомленні.

Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України.

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"Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації", - йдеться в повідомленні.

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