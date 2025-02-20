Нацполіція розшукує зниклих безвісти військових: оприлюднено фотопортрети 

Національна поліція України продовжує роботу з ідентифікації зниклих безвісти та закликає громадян допомогти у пошуку.

Національна поліція України запроваджує сучасні технології для розшуку захисників, які зникли безвісти за особливих обставин.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Портрети українських військових, які загинули під час бойових дій, але досі можуть вважатися зниклими безвісти.

За допомогою комп’ютерної візуалізації створено п’ять портретів українських військових, які загинули під час бойових дій, але досі можуть вважатися зниклими безвісти.

Правоохоронці закликають уважно переглянути зображення. Якщо серед них є знайомі обличчя або ви володієте інформацією про їхніх рідних, які шукають зниклих, необхідно звернутися за контактними номерами:

(044) 256 12 64

(044) 256 12 68

Портрет українського військового.

Головне слідче управління Національної поліції України продовжує роботу з ідентифікації зниклих безвісти та закликає громадян допомогти у пошуку.

Нагадаємо, в українському Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в активному розшуку перебувають майже 60 тис. людей.