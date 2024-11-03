Жорстоке вбивство подружжя на Львівщині: підозрюваний спробував накласти на себе руки

Поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві подружжя на Львівщині, який стався 4 жовтня.

Про це поліція Львівської області повідомила у Facebook.

Тоді чоловік позбавив життя 51-річного місцевого жителя, застреливши його на території власного господарства, а також його 48-річну дружину, яку знайшли мертвою в будинку з травмами голови. Після скоєного злочину нападник втік на автомобілі вбитого.

Для розшуку злочинця було залучено весь особовий склад поліції Львівської, Рівненської та Волинської областей. Під час пошуків було проаналізовано сотні гігабайт відео та допитано понад тисячу свідків. Поліцейські ідентифікували підозрюваного – 36-річного уродженця Львівщини, який також був причетний до крадіжки в селі Кустин.

Також читайте На Рівненщині розшукали пенсіонера, який заблукав у лісі

Сьогодні зловмисник намагався проникнути в приватний будинок у селі Озерці на Волині. Коли його спробували зупинити власники, він спробував накласти на себе руки, вистреливши собі в голову. Чоловіка госпіталізували, наразі він перебуває у лікарні.

Речі затриманного

Слідчі інкримінують йому кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема умисне вбивство двох осіб, крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Львівщині внаслідок пожежі постраждала 12-річна дівчинка. Ймовірною причиною загоряння стало пічне опалення.