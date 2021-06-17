Нацрада перевірила канали на дотримання мовних квот: чи знайшли порушення

Промоніторено 27 телеканалів.

​​​​​Національна рада провела моніторинг 27 загальнонаціональних телеканалів про порушення закону щодо мовних квот.

Про це повідомляється сайті Нацради.

У результаті моніторингу від квітня до червня 2021 року було встановлено, що обсяг української мови в загальнонаціональному телеефірі відповідає вимогам законодавства: вони забезпечують в ефірі не менше 75% української мови. "Усі передачі новин та реклама на всіх телеканалах звучать 100-відсотково українською", – повідомила членкиня Національної ради Олена Ніцко.

Слід зауважити, що регулятор аналізував мовлення у часові проміжки від 7:00 до 18:00 та від18:00 до 22:00. До слова, саме у ці проміжки часу входять і години прайм-тайм, коли телебачення дивиться найбільше глядачів.

Національна рада отримала такі результати: 11 телеканалів мовлять 100-відсотково українською мовою: "UA:Перший", "UA:Культура", "Рада", "НЛО", "Індіго", "М1", "XSport", "Прямий", "ПлюсПлюс", "Піксель TV", "Zoom".

Показники:

перевищують 90%: "ТЕТ", "2+2", "Мега, "Україна 24", "Еспресо", "5 канал", "К2", "СТБ".

89% - "Новий канал"

84% - "ICTV" і "Ентер фільм"

Найменше українська мова звучить в ефірі телеканалів: "1+1" та "НТН" – 79%, "Україна" – 78%, "Інтер" та "К1" – 77%.

Крім того, після заяви уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя Нацрада провела окремий моніторинг чотирьох мовників: "Студія "1+1", "Інтер", "Україна", "ІСTV".

"Національна рада уважно перевірила дані, які були нам надані, і проаналізувала тижневий моніторинг ефіру цих мовників відповідно до визначених законом норм за період від 17 до 23 травня 2021 року в часові відрізки від 18:00 до 22:00 (загальний обсяг мовлення 28 годин по кожному з телеканалів)", – сказала вона­.

Виявилося, що на "1+1" – частка державної мови – 79%, на "Україні" – 76%, телеканал "ICTV" – 84%, "Інтер" – 77%.

Як повідомлялося раніше, Національна рада за результатами трьох перевірок застосувала до ТОВ "НАШ 365" дві санкції та два штрафи на загальну суму понад 200 тис. грн. за розпалювання в ефірі ворожнечі і ненависті. Під час засідання 28 квітня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення відмовилась переоформити ліцензію на мовлення для телеканалу "Наш".

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