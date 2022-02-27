Над Балаклією в Харківській області збили два літаки - голова громади

Збиті літаки, попередньо, ворожі.
Над Балаклією Харківської області збили два літаки, попередньо — ворожі, сказав близько 16.50 голова Балаклійської громади Іван Столбовий.
Про це повідомляє "Суспільне.
"Сталося все годину тому. Літали над територією міста. Внаслідок цього практично з кожного будинку, лікарні повилітали вікна, будівлі міської ради", - сказав Іван Столбовий.
Під час огляду наслідків від знищення літаків разом з заступником попали під обстріл. Були у школі, де повилітали вікна.
"З руйнувань — вибиті вікна, двері. Ще не дісталися до вулиці Арсенальна, де розташовано військовий склад, військова частина, де вчора був ракетний обстріл. А сьогодні, скоріш за все, авіаобстріл був. Дуже потужне було, дуже потужне", - говорить голова тергромади.
Щодо жертв, поранених — інформацію з'ясовують.
Місцевих жителів закликали перебувати у безпечних місцях і не виходити на вулицю.
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