Над ЧАЕС може обвалитися саркофаг: експерт Greenpeace попередив про загрозу

Чорнобильська АЕС / © Associated Press

Об’єкт «Укриття» на Чорнобильській АЕС опинився під загрозою руйнації після атаки російського дрона в лютому 2025 року. Ядерний експерт Greenpeace Шон Берні попереджає, що обвал саркофага може статися будь-якої миті.

За словами Берні, обвал об’єкта «Укриття» може статися будь-якої миті, що фактично означатиме припинення будь-яких термінових заходів із контролю радіоактивності на Чорнобильській АЕС.

«Проблема в тому, що НБК (новий безпечний конфайнмент — ред.) є герметичним середовищем — принаймні був таким до 14 лютого минулого року. Тепер фактично вже ні», — зауважив експерт.

Він пояснив, що одним із ключових способів стримування радіоактивності є система негативного тиску. Її суть полягає в тому, що під дахом підтримується вищий тиск, ніж у зоні реактора. Це забезпечує рух повітря всередину, а не назовні, після чого воно проходить через потужну систему очищення та кондиціонування.

«Тепер це вже неможливо — через отвір, який утворився внаслідок вибуху та подальшого горіння в просторі під дахом. У цьому сенсі НБК більше не може повноцінно стримувати радіацію, яка потенційно може вийти назовні», — вважає фахівець.

Чи буде витік радіації у разі обвалу «Укриття» на ЧАЕС?

Берні наголошує, що головна небезпека полягає в тому, що у разі обвалення радіоактивний пил спершу підніметься всередині конфайнменту, а згодом може поширитися за його межі.

«Чи пошириться він на сотні кілометрів? Скоріше за все, ні. Втім, локальне забруднення навколо НБК та прилеглих ядерних об’єктів, зокрема трьох реакторів, буде настільки значним, що виконувати там роботи стане надзвичайно складно через повсюдне радіоактивне забруднення», — попередив експерт Greenpeace.

У разі руйнування самого конфайнменту всі попередні плани щодо ліквідації наслідків аварії доведеться переглядати з нуля. Йдеться про десятиліття роботи — близько 40 років, які знадобилися для досягнення нинішнього рівня безпеки.

«Ми не можемо допустити обвалення саркофага, об’єкта „Укриття“. І саме до цього призвели дії Росії. Росія знову використала ядерний фактор як зброю для погроз Україні», — додав Берні.

Атака дроном на ЧАЕС 2025 року — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною свідомо атакував укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, спричинивши пожежу на даху саркофага. У МАГАТЕ підтвердили факт вибуху, а в Офісі президента зазначили, що атака була цілеспрямованою. Попри влучання, за даними ДСНС, радіаційний фон залишався в межах норми (0,57 мкЗв/год).

У березні 2026 року Financial Times писала, що торішня атака пошкодила конфайнмент ЧАЕС, пробивши захисну арку. Тимчасовий ремонт не розв’язав проблему: через розгерметизацію неможливо підтримувати рівень вологості, що загрожує корозією металоконструкцій та зриває демонтаж старого саркофага. Керівництво станції та ЄБРР попереджають, що це континентальна загроза, оскільки повторні удари або сейсмічні хвилі від вибухів можуть спричинити обвал конструкцій та масштабний викид радіації.

Повне відновлення захисту є технічно складним через високе випромінювання та потребує понад 500 млн євро, які Україна наразі намагається залучити від міжнародних донорів.