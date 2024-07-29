Над Дніпропетровською областю збили ворожу ракету: перші подробиці

Робота оборонців неба пройшла успішно - повітряне командування "Схід" знищили над Дніпропетровською областю ворожу ракету.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дякуємо за захист!", - додав він.

Зауважимо, що раніше Повітряні сили повідомляли про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Пізніше ЗМІ інформували, що в Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Щоправда, повітряне командування "Схід" наразі не повідомляє подробиць про збиття ракети.

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Водночас нагадаємо, що Росія продовжує обстріл мирних українських міст.

Внаслідок обстрілу РФ у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ є постраждалі. Так, отримали поранення 11 мирних жителів, з них троє дітей.

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