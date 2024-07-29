Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Над Дніпропетровською областю збили ворожу ракету: перші подробиці

Над Дніпропетровською областю збили ворожу ракету: перші подробиці

Над Дніпропетровщиною ввечері 28 липня бійці повітряного командування "Схід" збили російську ракету. / Фото: ТСН.ua

Українські військові продовжують виконувати свої бойові завдання.

Робота оборонців неба пройшла успішно - повітряне командування "Схід" знищили над Дніпропетровською областю ворожу ракету. 

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Дякуємо за захист!", - додав він. 

Зауважимо, що раніше Повітряні сили повідомляли про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Пізніше ЗМІ інформували, що в Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Щоправда, повітряне командування "Схід" наразі не повідомляє подробиць про збиття ракети. 

Водночас нагадаємо, що Росія продовжує обстріл мирних українських міст.

Внаслідок обстрілу РФ у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ є постраждалі. Так, отримали поранення 11 мирних жителів, з них троє дітей.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація