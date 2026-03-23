Над Донецьком пролунали вибухи: місто атакує рій БПЛА

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 23 березня пролунали гучні вибухи. Місцеві повідомляють про масовану атаку безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

За попередніми даними, над містом зафіксовано рій ударних БПЛА, які намагаються прорватися до цілей. Очевидці зазначають, що атака триває, а в небі постійно чути звуки вибухів і стрільби.

Повідомляється, що сили ППО намагаються збити безпілотники, однак нові групи дронів продовжують заходити на місто. Інформація про можливі наслідки та пошкодження уточнюється.

Станом на зараз атака триває. Офіційних коментарів щодо руйнувань або постраждалих поки немає.

Нагадаємо, раніше українські Сили спеціальних операцій провели серію нічних ударів middle strike по об’єктах ворога в окупованому Криму та на Запоріжжі. Знищено пункти управління ракетами, замасковані системи ППО та склад боєприпасів.

До слова, 14 березня в окупованому Довжанську на Луганщині пролунали вибухи на ворожому складі боєприпасів. За словами радника міністра оборони України Сергія Стерненка, після "прильоту" почалася детонація та пожежа. Ймовірно, було уражено місце зберігання ракет до ППО. Наслідки уточнюються.

А в ніч проти 17 березня дрони атакували 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса Новгородської області РФ. Повідомляється про влучання в перший цех стратегічного підприємства, де обслуговують військову авіацію, зокрема літаки Іл-76 та двигуни до них. За попередніми даними, під ударом могли опинитися рідкісні літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.